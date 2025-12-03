Город Санья открывает Седьмой Хайнаньский международный кинофестиваль

За награду "Золотой кокос" поборются 14 полно- и 10 короткометражных, 6 документальных фильмов из порядка 20 государств и регионов

САНЬЯ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья приступает к проведению Седьмого Хайнаньского международного кинофестиваля (ХМК). Церемония открытия этого масштабного события, которое привлекло гостей со всего мира, пройдет на острове Феникс.

Серия мероприятий, организованных Медиакорпорация Китая и администрацией провинции Хайнань, продлится до 9 декабря. За награду "Золотой кокос" поборются 14 полно- и 10 короткометражных, 6 документальных фильмов из порядка 20 стран и регионов. Все кинокартины - новинки, вышедшие в прокат в 2025 году.

На участие в хайнаньском фестивале в 2025 году поступили заявки от авторов рекордного для ХМК количества кинолент - 4 564 фильмов из 119 стран и регионов. Как отмечают организаторы, это рекордный показатель.

Среди полнометражных фильмов, претендующих на главный приз, - "Я самый счастливый малыш в мире" (Wo shi Quan Shi Jie Zui Xing Fu de Bao Bei, или A Dance in Vain) китайского режиссера с острова Тайвань Ли Хунчи, таджикистанско-эмиратский "Черный кролик, белый кролик" (Black Rabbit, White Rabbit) Шахрама Мокри, канадско-венгерский "Голубая цапля" (Blue Heron) Софи Ромвари, аргентинский "Принесенный штормом" (Lo Que Trajo La Tormenta) Мигеля Де Сувириа, германо-грузинский "Сухой лист" (Dry Leaf) Александра Коберидзе, и два китайских - "Не так давно летом" (Bu Jiu Qian de Xia Tian) Е Чжэньпэна и "Сумерки в Лому" (Luomu de Huanghun) Чжан Люя.

Как прокомментировали организаторы, "жизнеспособность фестиваля зависит от зрителей", и они получат удовольствие от этого культурного мероприятия, доступного для всех. Фестиваль сопровождается показами порядка 150 китайских и зарубежных фильмов в 12 кинотеатрах и на многих открытых площадках в Санье, в прилегающем к нему с востока Линшуй-Лиском автономном уезде, а также в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня). Кроме того, просмотры будут организованы и в других административно-территориальных единицах провинции. Чтобы стимулировать посещение кинотеатров, власти выпустили специальные ваучеры.

Разнообразие и глобальный охват

По данным оргкомитета ХМК, в 2025 году возраст режиссеров, чьи произведения приняли участие в конкурсе, составляет от 20 до 65 лет. Среди них не только профессиональные кинематографисты, но и специалисты в области философии, программисты, квантовые физики, экологи и школьные учителя - тем самым, как отмечается, на фестивале представлены фильмы, снятые с совершенно разных мировоззренческих позиций.

В 2025 году кинофестиваль проходит под девизом "Бесконечные образы моря - свет и тень не знают границ". Как прокомментировал первый заместитель главы отдела пропаганды парткома провинции Хайнань, генеральный секретарь организационного комитета ХМК Чэнь Цзиян, мероприятие в Санье нацелено на интернационализацию, ориентировано на развитие рынка и порта свободной торговли. По его словам, эти кинопоказы призваны привлечь внимание широких кругов общественности, будут способствовать интеграции отраслевых цепочек, связанных с кинематографом, укрепят платформу для международного культурного взаимодействия и обмена опытом.

Жюри включает 13 кинематографистов из Китая и других стран, в том числе 7 - в секции полнометражных художественных фильмов. На этот раз его председателем стал итальянский продюсер, лауреат премии имени Горького Марко Мюллер, который в 2015 году был ведущим советником Пекинского международного кинофестиваля.

Как и в прошлые годы, организаторы учредили 10 наград - за лучшее полнометражное кинопроизведение, гран-при, за наиболее выдающуюся режиссуру, сценарий, визуальные эффекты, женскую и мужскую актерские роли, за вклад в развитие кинематографа на китайском языке, а также за самый впечатляющий короткометражный и документальный фильм. Кроме того, две наиболее выдающиеся работы могут удостоиться почетного статуса - "особого упоминания" жюри и оргкомитета.

Чэнь Цзиян подчеркнул, что кинофестиваль в Санье "позволит превратить кинематографический энтузиазм в потребительский импульс". "Мы продолжаем ориентироваться на тематический опыт - "исследование Хайнаня через кино", превращаем кинематографические образы кокосовых пальм и морского бриза в реальные туристические пейзажи для зрителей, - пояснил генсек. - Здесь вы можете не только посмотреть фильмы, но и посетить концерты, совершить путешествие по морю на яхте, прогуляться по пляжам, доставить себе удовольствие покупками в магазинах беспошлинной торговли".

Специфика кинофестиваля в Санье

Организаторы пообещали, что конкурс и показы фильмов в Санье станут настоящим "грандиозным праздником кино". "В этом году отмечается 130-я годовщина мирового и 120-я - китайского кинематографа, - напомнил Чэнь Цзиян. - Мы отобрали более 100 первоклассных фильмов, которые фигурировали на кинофестивалях в Каннах, Венеции, Торонто и Пусане, и системно демонстрируем последние достижения мирового кинематографа".

Среди всемирно известных режиссеров, которые прибудут на фестиваль в Санье, - канадец Джеймс Кэмерон. Амбассадором бренда в 2025 году станет французская актриса Жюльет Бинош.

Генсек оргкомитета напомнил, что кинофестиваль в Санье проходит незадолго до перехода Хайнаня к особому, более открытому таможенному режиму - это событие произойдет 18 декабря и, как ожидается, станет стимулом для развития самой южной китайской провинции. Он отметил, что ХМК - завершающее год масштабное событие в области международных кинопоказов, что позволяет ему "более широко представить мастерство и широкие перспективы в области мирового кинематографа". Чэнь Цзиян уточнил, что в ходе фестиваля Санья также станет первым в Китае городом по показу на широких экранах таких новинок, как "Аватар: Пламя и пепел".

По его словам, разнообразие продукции мирового кино, которую представляет Хайнань, проявляется и в "лингвистическом плюрализме": свыше 4,5 тыс. фильмов, заявленных на участие в конкурсе, звучат на более чем 100 языках. Как уточнил генсек, это будет не просто место встречи кинематографистов с пяти континентов, но и "грандиозное собрание кинолюбителей", которое позволит сочетать такие факторы, как профессионализм, "звездная сила" и многомерность.

Помимо конкурса и показов фильмов в Санье также состоятся тематические форумы и мастер-классы. Организаторы ХМК впервые опубликуют собственный годовой доклад по киноэкономике. Среди компаний, "глубоко вовлеченных" в это мероприятие, - американская The Walt Disney Company и китайская China Film Group Corporation, а также такие активные участники, как Damai Entertainment и Easy Entertainment. Особое внимание будет уделяться раскрытию потенциала молодых кинематографистов из разных стран и укреплению контактов между ними.

Ежегодно проводимое на Хайнане масштабное событие по показу фильмов со всего мира - один из главных кинофестивалей Китая. Впервые фестиваль состоялся в декабре 2018 года. В нем принимали участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан, Софи Марсо. В 2021 году он был отменен из-за пандемии, шестой по счету ХМК прошел 4-10 декабря 2024 года.