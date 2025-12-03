Общая стоимость самых дорогих лотов Московского аукционного дома составила более 240 млн

Первое место среди проданных картин заняла работа Ивана Айвазовского "Галатская башня в лунном свете"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Работы Айвазовского, Коровина, Петрова-Водкина, Репина и Кустодиева стали самыми дорогими лотами Московского аукционного дома за 2025 год, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Общая сумма проданных лотов составила более 240 млн рублей.

Так, первое место среди самых дорогих проданных раритетов заняла работа Ивана Айвазовского "Галатская башня в лунном свете" (1845 г). Она ушла с молотка за 128 млн рублей. Искусствовед и библиограф Николай Собко отмечал, что в 1845 году Айвазовский создал два пейзажа Константинополя: один с Золотого Рога, а другой с Галатской башни. Оба произведения были переданы императору Николаю I в ноябре того же года по распоряжению президента Императорской академии художеств. В результате Айвазовский получил от императора задание нарисовать виды четырех черноморских портов: Севастополя, Одессы, Феодосии и Керчи.

За 40 млн рублей была продана картина "Ночной Париж" (1923) Константина Коровина. Художник жил во Франции и неоднократно создавал композиции, изображающие жизнь ночной столицы. В пейзаже узнаваемо переданы фигуры людей, движущиеся автомобили, городская архитектура и деревья. "Бесконечно изображая Париж, художник редко повторялся. А. Я. Головин считал, что Коровин так изображал Париж, что мало кто из французов мог бы конкурировать с ним. Представленное произведение по эффектной передаче ночной парижской жизни встает в ряд лучших живописных картин автора французского периода творчества", - отметили в пресс-службе.

Третье место занимает произведение Кузьмы Петрова-Водкина "Христос в терновом венце" (1900-е). Его купили за 35 млн рублей. Картина относится к раннему периоду творчества художника и активных творческих поисков. В этот период Петров-Водкин вдохновляется Врубелем, Борисовым-Мусатовым, а также французскими и немецкими символистами.

Работа с аналогичным названием Ильи Репина 1913-го года была продана за 32 млн рублей. К сценам из жизни Христа Репин обращался во все периоды творчества. "По тематике работа органично входит в ряд творческих интересов Репина, но является уникальным, единственным сохранившимся произведением художника, выполненным в одной из техник стенных росписей - фрески. Надо отметить, что Репин редко, но экспериментировал с технологией материалов", - отметили эксперты аукционного дома.

Завершает топ-5 Борис Кустодиев с эскизом костюма Даши для оперы "Вражья сила" (1919). Работу мастера оценили в 13,5 млн рублей. Акварель относится к циклу эскизов, выполненных для оперы на музыку Серова по пьесе Островского "Не так живи, как хочется" в постановке Шаляпина. Премьера спектакля состоялась на сцене бывшего Мариинского театра в октябре 1920.