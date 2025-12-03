Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов

Глава СПЧ добавил, что этих глупостей много, например, "сигарету заблюрили, а дым идет"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает глупостью вырезать целые сцены из кинофильмов чтобы перестраховаться. Такое мнение он высказал в интервью РБК на вопрос как он относится к примерам, когда в прокат выходят классические фильмы с вырезанными сценами, в частности картина "О чем говорят мужчины".

"Я видел фильм, это очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов", - сказал Фадеев.

Он добавил, что этих глупостей много, например, "сигарету заблюрили, а дым идет".