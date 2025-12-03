Певцов: спектакль "Репетиция оркестра" отражает внутреннюю жизнь "Ленкома"

Премьера постановки планируется в середине декабря

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал спектакль "Репетиция оркестра", в котором играет главную роль, аллюзией на внутреннюю жизнь театра "Ленком Марка Захарова". Таким мнением он поделился с ТАСС.

"В середине декабря планируется премьера спектакля под названием "Репетиция оркестра" по мотивам фильма Федерико Феллини. Мне кажется, что Владимир Николаевич Панков удивительно прозорливо взял этот материал, потому это не просто философская притча, рассказанная Феллини, но это еще аллюзия, отображение того, что происходит внутри "Ленкома", внутри жизни театра, который последние годы живет сложно", - считает собеседник агентства.

Продолжая мысль, Певцов отметил, что любой театр очень похож на государство. "Этот спектакль о том, что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, и что свобода не есть анархия. Анархии приводят к диктатуре", - сказал артист, добавив, что спектакль также о том, кто такие люди искусства и почему их нужно "жалеть, любить и прощать".

Говоря о своей главной роли в будущей премьере, он поделился, что его назначение на эту роль понравилось не всем в театре.

13 и 14 декабря в театре "Ленком Марка Захарова" состоятся премьерные показы первой работы нового художественного руководителя Владимира Панкова - спектакля "Репетиция оркестра". Постановка вдохновлена одноименным фильмом итальянского режиссера Федерико Феллини. В ней найдет отражение и творческая биография бывшего художественного руководителя театра народного артиста СССР Марка Захарова. Участие в спектакле примут все артисты труппы "Ленкома" - всего 80 актеров и 20 музыкантов симфонического оркестра.