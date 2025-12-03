Ставки за комплект из двух билетов на "Щелкунчика" выросли почти до 380 тыс. рублей

Торги еще продолжаются

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ставки за комплект из двух билетов на балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России выросли до 376 тыс. рублей, убедился корреспондент ТАСС.

В среду, во второй день торгов, за места 20-21 в ряду А на постановку Юрия Григоровича "Щелкунчик" на 21 декабря в 19:00 мск на аукционе предлагается 376 тыс. рублей. Торги еще продолжаются.

Во вторник почти все билеты на балет Чайковского с 17 по 20 декабря были раскуплены за пять часов. Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря в 10:00 мск. В момент старта продаж было доступно 349 билетов стоимостью от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

На аукционе самым дорогим за вторник оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей. В прошлом году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре составила 400 тыс. рублей. В 2024 году билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за две минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение решило продавать билеты только на своем официальном сайте. В кассах билеты продаваться не будут.