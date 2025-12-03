ДК в Белгороде, где должны были пройти концерты Shaman, закрыли на три дня

Запланированные мероприятия отменены, сообщил мэр Валентин Демидов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Дворец культуры "Энергомаш" в Белгороде Белгородской области закрыли на три дня по техническим причинам. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

Как следует из информации на сайтах билетных агрегаторов, в среду и четверг, 3 и 4 декабря, на площадке должны были пройти концерты заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman).

"Друзья, хочу вас проинформировать, что в ближайшие три дня ДК "Энергомаш" в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Под аналогичным сообщением в сообществе ДК во "ВКонтакте" закрыты комментарии. Как убедился корреспондент ТАСС, на сайтах билетных агрегаторов либо уже удалена информация об этих концертах, либо нет возможности купить билеты.