ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

ДК в Белгороде, где должны были пройти концерты Shaman, закрыли на три дня

Запланированные мероприятия отменены, сообщил мэр Валентин Демидов
Редакция сайта ТАСС
16:28

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Дворец культуры "Энергомаш" в Белгороде Белгородской области закрыли на три дня по техническим причинам. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

Как следует из информации на сайтах билетных агрегаторов, в среду и четверг, 3 и 4 декабря, на площадке должны были пройти концерты заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman).

"Друзья, хочу вас проинформировать, что в ближайшие три дня ДК "Энергомаш" в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Под аналогичным сообщением в сообществе ДК во "ВКонтакте" закрыты комментарии. Как убедился корреспондент ТАСС, на сайтах билетных агрегаторов либо уже удалена информация об этих концертах, либо нет возможности купить билеты. 

РоссияБелгородская областьДронов, Ярослав Юрьевич (Shaman)