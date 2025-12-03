В Ханое прошла премьера спектакля "Анна Каренина" театра балета Эйфмана

Выступление артистов на сцене ханойского Дворца культуры имени советско-вьетнамской дружбы после серии спектаклей в Хошимине стало продолжением гастролей труппы во Вьетнаме

ХАНОЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Анна Каренина" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с успехом прошел в Ханое, передает корреспондент ТАСС. Выступление артистов на сцене ханойского Дворца культуры имени советско-вьетнамской дружбы после серии спектаклей в Хошимине стало продолжением гастролей труппы во Вьетнаме, где она выступает впервые за свою почти полувековую историю.

"Гастроли во Вьетнаме мы начали в Хошимине на сцене театра оперы и, признаться, не знали, чего ожидать. Но тот прием, который публика оказала нашей труппе, абсолютно не дал нам повода разочароваться в том, ради чего мы приехали", - поделился с ТАСС своими впечатлениями заместитель директора театра по гастролям Герман Гуреев. "Это было огромное единение с залом, это были долгие продолжительные аплодисменты. И наши артисты были очень тронуты той овацией, которую каждый вечер в Хошимине удостаивала публика наших артистов", - рассказал он.

Балет Эйфмана бывал со своими постановками более чем в 60 странах и в этом году впервые приехал во Вьетнам. "И действительно это специальное такое событие, у нас всегда были планы посетить Вьетнам и наконец их, благодаря партнерам и стечению обстоятельств, удалось реализовать. Это такой новый глоток воздуха для нашей труппы", - сказал Гуреев. Он вспомнил, что, еще только готовясь к гастролям во Вьетнаме, артисты узнали, что на все запланированные спектакли билетов практически не осталось. "Это, естественно, мы восприняли как положительный знак, что интерес у публики есть. Люди хотят видеть балет Эйфмана, и это было очень приятно", - признался замдиректора театра.

Знаменитая постановка "Анна Каренина", отмечающая в 2025 году 20-летие, стала хореографической визитной карточкой театра и уже покорила ценителей танца более чем в 40 странах. Спектакль с неизменным успехом демонстрировался на сценах России, США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Китая и многих других стран. В предстоящие дни публика вьетнамской столицы также приобщится к пластическому прочтению романа Толстого. "В Хошимине нас восхитила искренность и непосредственность вьетнамской публики, она очень хорошо нас воспринимала и сразу давала теплую отдачу нашим артистам. Надеемся, что в Ханое удастся повторить этот успех", - заключил Гуреев.

Первый гастрольный тур театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме стал продолжением масштабных гастролей русского искусства при поддержке банка ВТБ. В 2025 году банк уже организовал в Китае турне Большого театра, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и выставку Третьяковской галереи в рамках перекрестных годов культуры России и Китая (2024-2025). В декабре в Омане откроется выставка "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния", представляющая уникальные экспонаты из Музеев Московского Кремля.