Кириенко: в Абхазии в 2026 году снимут два сериала о республике

Первый заместитель руководителя администрации президента России признался, что сам с удивлением обнаружил, что в российском кино республики очень много

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Два сериала снимут в Абхазии в 2026 году при финансовой поддержке российского Института развития интернета. Об этом рассказал в интервью Государственному телевидению Абхазии и телеканалу "Абаза-ТВ" первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Сейчас Институт развития интернета уже финансирует два сериала [об Абхазии], сценарии к которым сделали местные абхазы. <…> В следующем году начинаются съемки двух сериалов, которые будут сниматься в Абхазии и про Абхазию", - сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента России признался, что сам с удивлением обнаружил, что в российском кино Абхазии очень много, только она не Абхазия.

"Здесь снимают Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, здесь могут снимать южное побережье Франции или Италии - то есть картины Абхазии есть, но это не Абхазия, а должна быть Абхазия. Просто используют как натуру, уникальный павильон под открытым небом, но это же неправильно, это же тоже способ привлечения туристов", - сказал он.