Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии "Большая книга"

В 2025 году каждый победитель получил приз в размере 3 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роман "Сорока на виселице" Эдуарда Веркина и "Халатная жизнь" Зои Богуславской стали лауреатами литературной премии "Большая книга" в 2025 году. Торжественная церемония прошла в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В короткий список 20-го сезона премии вошли 15 произведений: 7 - в номинации "Нон-фикшн" и 8 - в номинации "Художественная проза".

Приз за лучшую аудиокнигу присудили Яне Вагнер за книгу "Тоннель". В категории "Выбор читателей" победу одержала Вера Богданова, а произведением "Семь способов засолки душ" и нон-фикшн "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и злыдни" Елены Левкиевской. В номинации "Выбор поколения" приз получил Илья Корчегин с книгой "Запасный выход" и Анна Баснер с романом "Парадокс Тесея". Анастасия Усова признана лучшим литературным блогом. За вклад в литературу наградили переводчицу на сербский Радмилу Мечанин, она переводила литературные произведения, в частности, Захара Прилепина и Романа Сенчина.

В этом году каждый победитель получил приз в размере 3 млн рублей. В 2024 году первое место присудили роману Алексея Варламова "Одсун", второе место занял Михаил Шемякин с автобиографией "Моя жизнь: до изгнания". Третье место досталось сборнику рассказов Захара Прилепина "Собаки и другие люди".

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается с 2006 года. Учреждена "Центром поддержки отечественной словесности". За 19 лет своего существования "Большая книга" стала наиболее авторитетной литературной наградой России. За эти годы ее лауреатами становились такие выдающиеся российские писатели как Даниил Гранин, Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Алексей Сальников, Леонид Юзефович и многие другие.