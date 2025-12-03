Ваня Дмитриенко получил звание "Артист года" по версии "Яндекс музыки"

Аудитория певца за 2025 год превысила 19 млн слушателей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стриминговый сервис "Яндекс музыка" вручил награды победителям ежегодной премии "Итоги года" на церемонии в Московском международном Доме музыки, передает корреспондент ТАСС. Главную награду получил российский артист Ваня Дмитриенко.

Звание "Артист года" получил 20-летний поп-исполнитель Ваня Дмитриенко, чьи треки стали самыми прослушиваемыми среди подписчиков сервиса, аудитория певца за год превысила 19 млн слушателей. Его совместный трек с Аней Пересильд признан "Самым ожидаемым релизом 2025 года". Награду Дмитриенко вручил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Mona второй год подряд признана "Артисткой года", общее число ее слушателей за год достигло почти 21 млн человек. Ее победу объявила народная артистка России певица Валерия.

В номинации "Группа года" победил инди-коллектив "Бонд с кнопкой" из Нефтекамска, их в видео-формате поздравил спортсмен Александр Овечкин. Отмечается, что их хит "Кухни" провел рекордные 85 дней в топе чарта сервиса, дав коллективу премию "Покорители чарта". Альбомом года был признан релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG "Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate", все треки которого вошли в чарт сервиса в первые сутки после выхода. Исполнителю вручил премию артист Сергей Шнуров. Треком года стала коллаборация "Худи" (Artik & Asti, Джиган, Niletto).

В номинации "Главные по концертам" победу одержала инди-рок-группа "Дайте танк (!)", став лидером по числу проданных в Яндекс Музыке билетов за весь год. Награду коллективу вручил музыкальный журналист Николай Редькин. В номинации "Главный по лайкам" победил рэпер Macan, чей альбом "Bratland" пользователи добавили в коллекции более 1 млн раз в день релиза. "Искрой года" назван начинающий исполнитель Темный принц, чья аудитория в сервисе за год выросла с нуля до 2,1 млн слушателей.