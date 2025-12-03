В Дербенте прошел вечер памяти композитора Гаджи Ханмамедова

Со сцены прозвучали музыкальные произведения композитора

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти композитора Гаджи Ханмамедова состоялся в Дербенте, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На базе городской библиотеки имени Мирзы Казем-бека состоялся вечер памяти уроженца города Дербента, выдающегося композитора Гаджи Ханмамедова. В обновленном читальном зале собрались представители администрации города, общественных и молодежных организаций, деятели культуры и искусства, родственники известного композитора и просто почитатели его таланта", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этот вечер прозвучали музыкальные произведения композитора, оставляющие глубокий след в сердцах слушателей и исполнителей.

"От имени главы Дербента Ханлара Пашабекова присутствующих приветствовал замглавы города Видади Зейналов. Он выразил признательность всем, кто дорожит творческим наследием выдающего уроженца Дербента и популяризует его, а также уверенность в том, что благодаря их подвижнической деятельности творчество нашего земляка найдет отклик в сердцах современников, особенно молодежи", - добавили в пресс-службе.