В Москве выступил американский рэпер Xzibit

Исполнитель сказал со сцены, что зрители в России дарят потрясающую энергетику

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американский рэпер Xzibit дал концерт в рамках тура Kingmaker Album Tour на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Так хорошо быть в Москве, в России. Мы приезжаем сюда, потому что вы дарите нам потрясающую энергетику. Мы всегда будем возвращаться, чтобы раскачивать [танцполы] в России. Сегодня вечером мы исполним кое-что новое, но также из "классики" моего творчества", - сказал исполнитель со сцены. После исполнения песни LAX он поблагодарил публику, сказав "спасибо".

Основу программы составили композиции из его нового альбома Kingmaker. В рамках концерта Xzibit исполнил также и свои хиты X, My Name, Alkaholik и другие композиции. Программа длилась около полутора часов. В конце зрители вызвали исполнителя на бис. Xzibit в свою очередь трижды сказал We love you Moscow ("Мы любим тебя, Москва"). На разогреве у Xzibit выступили ди-джеи, а также панк-рэп группа Cardio Killer.

Как сообщается на официальном сайте Xzibit, 4 декабря в клубе А2 в Санкт-Петербурге состоится еще один концерт исполнителя в рамках мирового тура.