Ассоциация юристов России займется развитием усадьбы Фета в Курской области

Объект находится в Золотухинском районе

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией юристов России (АЮР), предметом которого стало развитие музея-усадьбы Афанасия Фета в Золотухинском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Подписали соглашение о сотрудничестве Ассоциации юристов России с Курской областью, в рамках которого реализуем еще один важный проект, но уже в сфере культуры и просвещения - дальнейшее развитие музея-усадьбы Афанасия Фета в Золотухинском районе. Ранее председатель АЮР Сергей Степашин по моему приглашению посещал ее", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Хинштейн напомнил о малоизвестном факте - Фет был не только выдающимся поэтом, но и юристом-практиком, много лет посвятил работе мирового судьи и оставил "замечательные записки" на эту тему. "Несмотря на сложные времена, в которых находится приграничная Курская область, у наших людей огромный запрос на мирную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому реализация таких проектов для нас крайне необходима", - подчеркнул губернатор.

Соглашение было заключено в Москве в ходе IX съезда АЮР, участие в котором принял Хинштейн. Курский губернатор отметил, что со многими членами отмечающей свое 20-летие организации власти региона успешно взаимодействуют. Региональное отделение АЮР с первых дней СВО оказывает бесплатную юридическую помощь участникам спецоперации и их семьям, с августа 2024 года - также переселенцам из приграничных районов. На съезде отделение было отмечено в числе лучших.