В Александринке покажут работы на стыке театра и науки

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Постановки экспериментальной лаборатории "Театр: алгоритмы будущего" в четверг и пятницу будут показаны на Новой сцене Александринского театра. Общее для них то, что они созданы на стыке театра и науки, сообщили в пресс-службе театра.

"Задача лаборатории "Театр: алгоритмы будущего" - исследовать как искусственный интеллект, носимые технологические устройства, нейроинтерфейсы и роботы могут быть интегрированы в театральное искусство. Весной прошел опен-колл для участия в лаборатории, в ходе которого поступило более 135 заявок из 26 городов от молодых режиссеров, медиахудожников и исследователей, стремящихся к созданию новых форм театрального языка. К участию в лаборатории были допущены 63 человека", - рассказали в пресс-службе.

Летом финалисты в онлайн-формате прослушали образовательную программу от ведущих специалистов в области искусства и науки. Этот этап завершился питчингом, на котором участники на основе пройденного материала представили сформулированные идеи собственных проектов. В программу показа вошли работы "_Фрагментация_" и "Парки и сады", отобранные по результатам питчинга. Еще одну постановку, "Три сестры. Грибная версия", покажут в мае.

Спектакль-исследование "_Фрагментация_" Ирины Короткой, Анастасии Балуевой, Дарьи Стаценко и Сергея Костырко вырос из междисциплинарного исследования на стыке искусства и науки. На сцене действует реальный лабораторный аппарат КСИА, воссозданный по патенту совместно с учеными. Поток данных его пузырьковой динамики анализируется в реальном времени и становится частью драматургии.

Спектакль "Парки и сады" создан режиссером Екатериной Августеняк по пьесе Павла Пряжко. На сцене вместе с артистами действуют несколько сред: DIY-роботы возделывают сад дистиллированного будущего, а VR-технологии транслируют распадающиеся образы виртуального прошлого. Авторы задаются вопросом - какой должна быть природа настоящего в ситуации разрыва миров, возможна ли селекция взаимопонимания разных поколений?

Этими работами на экспериментальной площадке старейшего национального театра России - Александринского - завершится Год молодой режиссуры.