В "Гостином дворе" открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№27

С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, путешественники, деятели культуры и другие спикеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№27 пройдет в московском "Гостином дворе" с 4 по 7 декабря 2025 года. Почти 400 участников - крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций - предложат посетителям лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности, а также лекции, дискуссии, мастер-классы и другие активности.

Более 300 мероприятий разнообразных форматов, 13 дискуссионных площадок - так выглядит программа non/fictio№27, которая будет проходить в режиме нон-стоп в течение всех четырех дней работы ярмарки. С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры, общественные деятели и другие спикеры. Наиболее яркие новинки ярмарки будут представлены на экспозиции в виде топ-листов, которых традиционно пять: "Взрослая литература" - 240 книг, "Детская литература" - 95 книг, "Молодежная литература" - 32, "Комиксы" - 31 и "Особое детство" - 50 книг.

С первых дней своей истории ярмарка оказывает поддержку небольшим и авторским интеллектуальным издательствам, одним из проявлений этой поддержки является расположение в самом начале экспозиции. На предстоящем non/fictio№27 эта традиция будет продолжена: при входе на ярмарку посетителей вновь встретит Коллективный стенд малых и региональных издательств. В работе стенда примут участие 39 малых издательства и 6 региональных книжных магазинов, представляющих издательские программы своих регионов. Они предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественно-научного знания.