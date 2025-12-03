В Москве открывается четвертая выставка "ПРОреставрацию"

Мероприятие пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четвертая выставка "ПРОреставрацию", посвященная импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, открывается в Москве в четверг.

"Пространство выставки объединит несколько секций: саму экспозицию, включающую зону проектных и реставрационных организаций, творческих мастерских, зону образовательных учреждений, поставщиков реставрационных материалов и оборудования, лектории, зону профессиональных мастер-классов и мастер-классов для юной аудитории, зону проведения соревнований молодых реставраторов и библиотеку реставратора", - сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Выставка пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина - объекте культурного наследия регионального значения. Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа, которая включит более 200 мероприятий. В частности, запланировано 120 мастер-классов ведущих реставрационных мастерских и учебных заведений среднего и высшего профессионального образования России, свыше 40 круглых столов, научных дискуссий, презентаций современных технологий реставрации. Более 50 производственных компаний и исполнителей работ представят свыше 100 передовых решений и технологий сохранения памятников архитектуры.

Выставка традиционно начнется с соревнований молодых реставраторов, в том числе по таким направлениям как реставрация лепного декора и штукатурок, реставрация станковой масляной живописи, реставрация терразитовых штукатурок и каменного декора, а также произведений из дерева. В 2025 году в них примут участие команды 25 вузов и ссузов из 13 регионов России и из Республики Беларусь. Победители смогут пройти стажировку в российских научно-исследовательских институтах реставрации.

В ходе деловой программы участники обсудят международный опыт реставрации памятников истории и культуры, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, вопросы подготовки кадров, проблемы проектирования и государственной экспертизы, производства работ на объектах культурного наследия и мониторинг их качества. В первый день работы выставки запланировано награждение победителей ежегодного конкурса "Московская реставрация - 2025".

