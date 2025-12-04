СBS: умер гитарист Стив Кроппер

Музыканту было 84 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американский джазовый гитарист Стив Кроппер умер на 85 году жизни. Об этом в среду сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По его информации, президент и генеральный директор фонда Soulsville Foundation Пэт Митчелл Уорли подтвердил смерть музыканта. Причина смерти не установлена.

Отмечается, что Кроппер был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1992 году в составе группы Booker T. and the MG's. Помимо этого, журнал The Rolling Stones поместил музыканта на 39-е место из 100 в списке величайших гитаристов. Кроппер также был удостоен премии "Грэмми" за песню (Sittin' on) the Dock of the Bay.

Стив Кроппер родился в 1941 году в штате Миссури в США. Он получил известность благодаря композициям Green Onions, (Sittin' on) the Dock of the Bay и In the Midnight Hour.