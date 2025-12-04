В Рязани пройдет фестиваль колокольной музыки

Мероприятие соберет звонарей из разных регионов России и Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль колокольного звона "Рязанские перезвоны. Зима" впервые пройдет в Рязанской области 8-9 января 2026 года. Гости услышат около 30 выступлений звонарей из нескольких регионов России и Белоруссии, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Планируем около 30 выступлений звонарей. Но самих звонарей будет больше, поскольку некоторые будут в составе ансамблей", - сообщили ТАСС в Рязанской епархии.

Отмечается, что на данный момент заявки на участие в фестивале подали звонари из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязанской, Саратовской, Нижегородской, Тамбовской, Тверской, Воронежской, Пензенской, Свердловской, Самарской областей, а также из Чувашской республики и Белоруссии.

8 января на Соборной колокольне Рязанского Кремля участники исполнят традиционные или исторические звоны, а на передвижной звоннице - авторские композиции. 9 января звонари выступят на колокольне церкви Казанской иконы Божией Матери, расположенной на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.