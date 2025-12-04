Сергей Галанин считает, что мода на рок ушла

Лидер группы "СерьГа" отметил, что для музыкантов становится важнее не следование моде, а внутреннее содержание творчества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Эпоха моды на рок-музыку осталась в прошлом, а сегодня для музыканта важнее честно продолжать свое дело и понимать смысл собственного творчества. Такое мнение выразил ТАСС рок-музыкант, лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин.

"Было время, когда рок-музыка, вся эта атмосфера перестройки казались чем-то значительным, но это была поверхностность и глупость - она ушла. Все внимание, которое раньше уделяли сами себе, прошло, мы немного поумнели", - отметил музыкант.

Галанин подчеркнул, что для артистов сегодня ключевым становится не следование моде, а внутреннее содержание творчества. "Сейчас надо просто честно делать свое дело. И понимать, о чем ты поешь, для чего и для кого. Петь надо с Родиной в сердце и с Богом в душе", - сказал он.

Сергей Галанин родился 16 ноября 1961 года в Москве. В качестве бас-гитариста выступал с группами "Редкая птица" и "Гулливер". В 1985 году вместе с Гариком Сукачевым основал "Бригаду С", которую временно покинул в 1989 году, вернувшись спустя два года еще на пару лет. С 1994 года работает с собственным коллективом "СерьГа", выступая как вокалист, гитарист и автор песен. Среди самых известных - "А что нам надо", "Страна чудес", "Дорога в ночь".