В Удмуртии год Чайковского завершился Международным детско-юношеским конкурсом

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Год, посвященный композитору Петру Ильичу Чайковскому, завершился в Удмуртии международным детско-юношеским конкурсом, победителями которого стали музыканты, представляющие московские музыкальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Александра Бречалова.

"На сцене Дворца культуры "Юбилейный" состоялся гала-концерт - третий этап конкурса среди обладателей первых мест во всех номинациях по итогам конкурсных прослушиваний. Зрители, среди которых были воспитанники детских школ искусств и студенты средних профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры, смогли насладиться высоким уровнем исполнительского мастерства и вдохновиться примером юных дарований. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована онлайн-трансляция на телеканале "Моя Удмуртия", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина отметила, что в год 185-летия Петра Ильича Чайковского в регионе провели конкурс международного уровня. Инициатива его проведения принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Подобных музыкальных конкурсов, по словам Тойкиной, очень много проводится по стране. "Но вот на исторической родине Чайковского - один такой. А для любого музыканта возможность прикоснуться к истокам творчества гения - бесценно. Каждый из ребят увезет что-то с собой, и это не только награды. Это бесценный опыт, впечатления и вдохновение на новые свершения. Мы хотим, чтобы у ребят остались самые теплые воспоминания об Удмуртии, чтобы они с удовольствием рассказывали о нашем конкурсе и республике своим друзьям, захотели вернуться к нам снова", - сказала Тойкина.

О победителях конкурса

Выступление финалистов вместе с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии под руководством Николая Роготнева стало ярким событием гала-концерта. Здесь же, на главной сценической площадке города Воткинска, наградили победителей и призеров, а члены жюри вручали специальные призы. Так, вице-президент благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой Александр Петросян объявил о присуждении пяти участникам стипендий фонда. А обладателем специального приза от партнера конкурса, генерального продюсера Табриза Шахиди и амбассадора проекта "Русская фортепианная школа" - Филиппа Копачевского стал Юрий Просвирнин (Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных). Он получил уникальную возможность выступить на сцене Большого зала Московской государственной консерватории.

Высшую награду конкурса присудили сразу двум участникам - Александру Дегасюку и Анастасии Городниной, они разделили главный приз - каждый получил по полмиллиона рублей. "Я не ожидал получить гран-при. Это огромная радость и честь для меня. Безмерно благодарен организаторам, моим родным и близким, всем, кто поддерживал меня и верил в мои силы", - поделился своими эмоциями Александр Дегасюк.

Оба обладателя гран-при планируют направить выигранные средства на дальнейшее совершенствование своего музыкального мастерства. Конкурс организован Удмуртской государственной филармонией при поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова и правительства региона, Минкультуры региона и благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой.