The Hollywood Reporter: Йоханссон может сыграть во второй части "Бэтмена"

По информации журнала, переговоры с актрисой находятся на финальной стадии

Редакция сайта ТАСС

Скарлетт Йоханссон © Jerod Harris/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Американская актриса Скарлетт Йоханссон может сыграть во второй части фильма "Бэтмен" (The Batman Part II) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры с актрисой находятся на финальной стадии. Как пишет издание, если они завершатся успешно, то это "придаст толчок" проекту. Ожидается, что съемки начнутся в 2026 году, но Йоханссон сможет присоединиться к ним только после завершения работы над перезапуском франшизы "Экзорцист" (The Exorcist). Какую роль актриса исполнит во второй части "Бэтмена", остается неизвестным. Отмечается лишь, что Зои Кравиц, которая исполнила роль Женщины-кошки в первой ленте, не вернется к своей роли.

Для Йоханссон участие в проекте будет означать возвращение к ролям в фильмах о супергероях. Актриса широко известна по роли Черной вдовы (Наташа Романофф) в серии фильмов "Мстители" по комиксам Marvel. Бэтмен является персонажем комиксов DC Comics, главного конкурента Marvel. Фильмы с участием актрисы собрали в общей сложности около $15 млрд в мировом прокате, поэтому она считается одной из самых кассовых актеров в истории.

Фильм "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза с Паттинсоном в главной роли вышел в 2022 году. Он собрал в прокате более $770 млн и вошел в десятку самых успешных кинолент того года. О подготовке сиквела было объявлено уже в том же году, но дата выхода, изначально запланированная на октябрь 2025 года, неоднократно сдвигалась. Сейчас ожидается, что он выйдет на экраны в октябре 2027 года.