Александр Збруев сообщил о возвращении на сцену "Ленкома"

Артист занят в новой постановке Владимира Панкова "Репетиция оркестра"

Александр Збруев © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев после выписки из больницы вернулся в театр, он репетирует роль в постановке художественного руководителя театра "Ленком Марка Захарова" Владимира Панкова под названием "Репетиция оркестра" и планирует представить ее зрителям уже на следующей неделе.

"Я давно вышел из клиники. Сейчас занят в новой постановке нашего худрука Владимира Панкова "Репетиция оркестра", на сцену выйду 12 или 13 декабря. В ней заняты 80 артистов, и у меня есть что сказать", - поделился Збруев в беседе с ТАСС, пожелав читателям агентства не терять чувство юмора.

Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер сообщил ТАСС, что в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с "жалобами по урологической части". Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожало. 24 октября Варшавер сообщил, что артиста выписали из больницы.