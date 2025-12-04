Эксперт Галактионова: межмузейные проекты способствуют развитию культуры страны

Присутствие в регионах Пушкинского музея является необходимой частью развития культурного интереса у россиян, сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Проекты, которые реализуются благодаря сотрудничеству российских музеев, способствуют развитию культуры страны. Такое мнение выразила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению в городах Сибири с 16 декабря 2025 года до 20 декабря 2026 года масштабного выставочного проекта Пушкинского музея и "Росизо" "Импрессионисты в Сибири".

"Думаю, что сейчас <...> межмузейность, междисциплинарность и межведомственность - это то, на чем сейчас должно держаться наше [музейное] дело. Только так мы можем выдерживать конкуренцию с интернетом, это очень важная история. Сеять разумное, доброе, вечное и во всех смыслах поднимать нашу культуру", - сказала она.

По словам Галактионовой, присутствие в регионах Пушкинского музея является необходимой частью развития культурного интереса у россиян.

В свою очередь, министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила, что такие межведомственные проекты как "Импрессионисты в Сибири" подчеркивают ценность региональных музеев. "Мы бы хотели, чтобы этот проект, в том числе, подчеркнул и ценность нашей коллекции. И я убеждена в том, что подобные выставочные проекты подчеркивают потом интерес каждого жителя региона, который приходит в музей, к своему музею, к своему наследию. Мы сегодня наблюдаем очень большой интерес и иркутян, и в целом россиян к изобразительному искусству", - добавила она.

Также директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева подчеркнула уникальность проекта для жителей Сибири. "У сибирского зрителя большая насмотренность. Во-первых, потому что коллекции сибирских музеев имеют свои богатейшие фонды. <...> Это действительно уникальный, я бы сказала, беспрецедентный проект", - добавила она.

Выставочный проект "Импрессионисты в Сибири" подготовлен Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина совместно с "Росизо". Выставка из 30 картин будет представлена в шести сибирских городах - Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске.