Юта анонсировала большой юбилейный концерт в Кремле

Певица готовит мероприятие к 25-летию своей творческой деятельности

Юта (Анна Осипова) © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Юта (Анна Осипова) рассказала о подготовке масштабного юбилейного концерта, который состоится весной в Государственном Кремлевском дворце и будет посвящен 25-летию ее творческой деятельности. Об этом она рассказала в пресс-центре ТАСС.

"В этом году исполняется 25 лет моей творческой деятельности. Кремль - лучшая, главная площадка страны, где можно отметить четверть века на сцене. В масштабе жизни - это немного, всего лишь 25 лет. Но если посмотреть шире, за это время успело вырасти целое поколение, и это, как говорится, внушает чувство самоуважения", - сказала Юта.

Она подчеркнула, что концерт будет полностью живым и пройдет без использования технологий искусственного интеллекта. "Очень хочу сделать этот концерт без малейшего участия искусственного интеллекта, полностью живым", - отметила она.

Артистка уточнила, что подготовка к событию ведется тщательно, а репертуар практически сформирован. "Это будет настоящий праздник красоты и музыки", - сказала певица.