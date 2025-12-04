В Петербурге фондохранилище Кунсткамеры планируют открыть в 2026 году

В нем установили современную систему климат-контроля, которая в круглосуточном режиме будет поддерживать в помещениях необходимые условия для хранения ценных экспонатов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новый многофункциональный центр Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге общей площадью 25 тыс. кв. м планируют открыть в декабре 2026 года. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, академик РАН, профессор, доктор исторических наук Андрей Головнев.

"Ясно, что на этот декабрь мы не приобретем этого нового владения. Я мечтал перерезать ленточку 6 декабря, пока не удается. Видимо, следующий декабрь будет моментом, когда мы покажем, представим наше новое пространство", - сказал Головнев.

Здание было введено в эксплуатацию летом 2025 года. Многофункциональный центр включает в себя два корпуса - административный и хранительский. В центральной части административного корпуса разместятся выставочные пространства, читальные залы, библиотеки и архивы, а также музейный магазин. В семиэтажном хранительском корпусе появятся современные реставрационные лаборатории, смотровые и подсобные помещения для работы с документами и экспонатами.

В фондохранилище Кунсткамеры специалисты установили современную систему климат-контроля, которая в круглосуточном режиме будет поддерживать в помещениях необходимые условия для хранения ценных экспонатов.

Строительство Многофункционального центра Кунсткамеры проводилось на базе недостроенного в конце 1980-х годов здания Института прикладной астрономии Российской академии наук на Заповедной улице.

О музее

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции выдающихся русских этнографов и антропологов XVIII-XX вв. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.