"Российские фильмы интересны всем". Продюсер Мюллер призвал покончить с санкциями

Нужно обеспечить картинам из РФ реальный показ, считает итальянец

Редакция сайта ТАСС

САНЬЯ /Китай/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские фильмы продолжают производить большое впечатление на зрителей во всем мире, нужно обеспечить им реальный международный показ, покончив с санкциями. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель жюри Седьмого Хайнаньского международного кинофестиваля (ХМК), итальянский продюсер Марко Мюллер.

"Россия <...> производит высокобюджетные фильмы, которые могут сразу заинтересовать зрителей во всем мире, - подчеркнул он, комментируя перспективы выхода фильмов из РФ и Китая на международные рынки. - Поэтому, я думаю, нужно просто положить конец санкциям и обеспечить российским фильмам реальный показ".

Продюсер отметил, что "видел некоторые роскошные фильмы, когда был в Санкт-Петербурге в прошлом месяце, например, "Лермонтов" (2025, режиссер Бакур Бакурадзе - прим. ТАСС)".

Марко Мюллер отметил, что знает более 10 российских продюсеров, которые занимаются либо хотят заниматься совместным кинопроизводством с КНР. "В основном это фильмы, которые будут сниматься в Китае, поэтому я думаю, что в этом отношении он (Китай - прим. ТАСС) не должен чувствовать себя одиноким", - пояснил председатель жюри. Продюсер отметил, что Китаю "не должно казаться, что он окружен потенциально ненадежными союзниками".

По словам Мюллера, крайне важно, чтобы китайские кинематографисты начали развивать совместное производство с Россией и другими странами. Итальянский продюсер указал на важность "выхода к другим горизонтам", когда в соответствующей области культуры значительную роль будет играть глобальный Юг, основным стимулом для которого способны стать РФ и Китай.

Новый подход в глобальном кинематографе

Собеседник агентства обратил внимание на необходимость внедрения "нового подхода" за счет постепенного отказа от стандартизации и коммерциализации кино в стиле Голливуда и смещения акцента в сторону индивидуальности креативного сотрудничества. Это, со слов Мюллера, позволит прийти к "к совершенно иной ситуации, к возможности новых масштабных разработок".

Продюсер отметил важность таких мероприятий, как саммиты БРИКС в Казани (октябрь 2024 года) и Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь (31 августа - 1 сентября 2025 года, Северный Китай), а также ежегодно проводимого во Владивостоке Восточного экономического форума, которые "действительно изменили ситуацию" в плане смещения акцента на страны глобального Юга, в освещении проблем которых заметную роль сыграла КНР.

"Почему мы должны продолжать настаивать, к примеру, на ЕС? Либо же на американском рынке, который важен по одной конкретной причине: если вы заинтересуете Северную Америку, этот фильм будет показан во всем мире, - отметил Мюллер. - Есть фильмы с очень низким бюджетом, независимые кинокартины. И мы получаем масштабный ответ из Юго-Восточной Азии в том плане, что они снимают особенные, очень креативные фильмы. Это действительно важно".

Как отметил продюсер, бюджет некоторых кинолент составляет всего порядка $200 тыс., и они не только удостоились наград на кинофестивалях в Каннах, в Венеции и на других подобных мероприятиях, но и нашли зрителя во многих странах. Как он подчеркнул, это "важный способ проникновения на мировой рынок с новым видом отображения [действительности в киноискусстве]". Для примера Мюллер привел некоторые фильмы, снятые в Якутии, - "низкобюджетные, независимые, но путешествующие по всему миру".

Ежегодно проводимое в городе Санья масштабное событие по показу фильмов со всего мира, организаторами которого выступают Медиакорпорация Китая и администрация провинции Хайнань, - один из нескольких главных кинофестивалей КНР, впервые состоявшийся в декабре 2018 года. В ХМК принимали участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан, Софи Марсо. В текущем году он проходит 3-9 декабря: за награду "Золотой кокос" борются 14 полнометражных, 10 короткометражных и 6 документальных фильмов из порядка 20 стран и регионов. В отборе кинолент на этот раз приняли участие рекордные 4 564 фильмов из 119 стран и регионов. Все представленные на фестивале кинокартины - новинки, вышедшие в прокат в 2025 году.