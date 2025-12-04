Эрмитаж откроет все комплексы для бесплатного посещения 7 декабря

Для посещения музея нужно будет приобрести бесплатные билеты на сайте или в кассах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж предоставит возможность посетителям бесплатно войти во все его комплексы в Санкт-Петербурге 7 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

"7 декабря 2025 года - общегородской праздник, приуроченный ко Дню покровительницы Эрмитажа Святой Екатерины. В этот день главный музей страны приготовил традиционный подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга - возможность бесплатно посетить главный музейный комплекс, главный штаб, реставрационно-хранительский центр "Старая деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I", - говорится в сообщении.

Для посещения музея нужно будет приобрести бесплатные билеты на сайте или в кассах Эрмитажа.

В музее предупредили, что "при большом наплыве посетителей сайт может работать с замедлениями, а бесплатные билеты быстро заканчиваются".

Кассы комплексов Эрмитажа на Дворцовой площади в этот день будут работать с 11:00 до 17:00. Чтобы избежать массового скопления посетителей в гардеробах и вестибюле, проход к кассам будет организован небольшими группами.

Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал, что с этого года Государственный Эрмитаж установил восемь дней в году для бесплатного посещения экспозиций посетителями всех категорий. Помимо Дня Эрмитажа, вход в музей будет бесплатным в Рождество (7 января), 23 февраля и 8 марта, 12 апреля в День космонавтики, 18 мая в День музеев, а также в День учителя 5 октября и в День народного единства 4 ноября.