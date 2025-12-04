Мишустин поздравил коллектив театра "Домисолька" с 35-летием учреждения

Исполнительское мастерство юных артистов и разнообразие репертуара театра вызвали у премьера восхищение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив детского музыкального театра "Домисолька" с 35-летием учреждения. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Со дня основания "Домисолька" стал одним из лучших творческих коллективов нашей страны, заслужил профессиональное признание и любовь поклонников. Это стало возможным благодаря большой работе замечательных педагогов. Вы помогаете маленьким звездочкам поверить в себя, сделать первые шаги на большой сцене. Учите их трудолюбию и ответственности", - говорится в сообщении.

Исполнительское мастерство юных артистов и разнообразие репертуара театра вызвали у премьера восхищение. "Это всегда яркие, запоминающиеся постановки, спектакли и шоу, оригинальные проекты, нестандартные режиссерские решения. Ваши воспитанники становятся лауреатами и обладателями Гран-при престижных конкурсов, выступают на концертных площадках России и многих стран мира. Их успехи - это результат профессионального наставничества и преданности искусству", - отметил он.

Мишустин выразил уверенность, что театр ждут блестящие премьеры и аплодисменты благодарных зрителей.

В коллективе театра "Домисолька" - более тысячи юных артистов в возрасте от 3,5 до 17 лет. Они изучают вокал, хореографию, сольфеджио, степ, хип-хоп, сценическое мастерство, хоровое и изобразительное искусство, основы теле- и киномонтажа, а также игру на таких инструментах, как фортепиано, труба, саксофон, гитара, ударные.