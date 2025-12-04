В Музее П. И. Чайковского откроется выставка "Кто в доме хозяин?"

Мероприятие пройдет с 10 декабря 2025 по 12 апреля 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка "Кто в доме хозяин?" о питомцах музыкантов XIX-XXI веков пройдет в Музее П. И. Чайковского с 10 декабря 2025 по 12 апреля 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В канун Нового года всем хочется тепла и уюта, и одними из тех, кто его создают, конечно же, являются наши любимые питомцы. Многие музыканты и деятели искусства черпали свое вдохновение, в том числе и проводя время за игрой с собаками или наблюдая за непоседливыми кошками. Мы расскажем на выставке интересные истории, которые точно не оставят наших посетителей равнодушными!" - приводятся слова генерального директора Музея музыки Михаила Брызгалова.

Так, среди наиболее редких экспонатов: рисунок художника-абстракциониста Элия Белютина, редкие фотографии из домашних альбомов оперного певца Федора Шаляпина и дирижера Николая Голованова, рукописи "Детского альбома" композитора Арама Хачатуряна, прижизненное издание "Кошачьих колыбельных" композитора Игоря Стравинского, стереоскоп начала ХХ века.

Отмечается, что специально к выставке был отреставрирован рисунок Федора Шаляпина, адресованный сыну Борису, с подписью "Вот тебе Булька кланяется". Картина будет "оживлена" с помощью современной анимации. Участниками выставки выступили Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина и другие.

