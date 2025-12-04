Съемки байопика о Басте начнутся в феврале 2026 года

Сам Вакуленко в видеообращении подчеркнул, что картина станет рассказом о музыке и культуре 1990-2000-х годов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Биографический фильм о российском рэпере Басте (Василии Вакуленко) находится на этапе подготовки, старт съемок намечен на февраль 2026 года. Об этом сообщил продюсер проекта Тимур Вайнштейн на питчинге Фонда кино национальных фильмов кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

"Мы хотим выйти [с фильмом] в конце следующего года. Мы уже находимся в активном подготовительном периоде с актерами, выбрана вся натура. Так что надеемся в начале года уже двигаться в съемочный [процесс]", - сказал он. На презентационном слайде указано, что съемочный период пройдет с февраля по июнь 2026 года.

Вакуленко в видеообращении подчеркнул, что картина станет рассказом о музыке и культуре 1990-2000-х годов. "Это кино о целой эпохе в истории нашей страны, о том, что происходило с нашей музыкой, культурой 1990-х и 2000-х и в нашей общей истории. На примере одного простого музыканта из Ростова-на-Дону мы хотим рассказать о том, как складывалась жизнь целого поколения 2000-х, нашего поколения", - отметил он.

Над проектом работают оператор-постановщик Батыр Моргачев ("Трасса", "Аутсорс"), художник-постановщик Андрей Сарабьянов ("Вертинский", "Фишер"). Сценаристом и режиссером выступает Стас Иванов ("ЮЗЗЗ", "Хирург"). Роль повзрослевшего Басты исполнит сам Вакуленко, а музыканта в молодости исполнит "молодой неизвестный актер". Его отца сыграет Александр Яцко, образ Богдана Титомира воплотит Даниил Воробьев, а девушку музыканта Юлю - Ксения Трейстер. Премьера фильма запланирована на октябрь 2026 года.