Путин: в культуре России и Индии много общего

Россияне любят индийскую культуру, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Культура России и Индии имеет много общих черт, некоторые россияне очень любят культуру Индии. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Вы упоминали индийскую и российскую культуры, - обратился он к журналистке. - Вы знаете, мне кажется, что у нас много общего. У нас много граждан в России, которые воспринимают индийскую культуру как сказку, красивую красочную сказку".

Российский лидер напомнил, что в советское время людям нравились индийские верования и музыка. Глава государства сказал, что некоторые россияне даже имеют "культ индийской культуры", и что ему это очень нравится. "Потому что это, как говорят, от сердца к сердцу. Я бы хотел, чтобы индусы знали об этом", - заключил Путин.