Победителями премии "Книжные люди" стали произведения Варламова и Иванова

Мероприятие прошло в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Награждение лауреатов и финалистов первой премии "Книжные люди" прошло в амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, передает корреспондент ТАСС. В номинациях "Современная художественная книга", "Современная нон-фикшен книга", "Современная художественная и познавательная книга для детей" победили произведения Алексея Варламова, Алексея Иванова и другие.

"Я, действительно, очень много души вложил в эту книгу, она мне тяжело далась. У нее очень противоречивые отклики, их много - это самое главное. И я очень счастлив, что стою здесь сегодня", - сказал заслуженный деятель искусств РФ Алексей Варламов, получивший премию "Современная художественная книга" за роман "Одсун".

Финалистами этой премии стали роман "Тоннель" Яны Вагнер и исторический роман "Бронепароходы" Алексея Иванова. Иванов также стал победителем в номинации "Современная нон-фикшен книга". В финале его работе уступили Павел Басинский с книгой "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо" и Роберт Сапольски с произведением "Все решено: жизнь без свободы воли".

В номинации "Современная художественная и познавательная книга для детей" победителями были признаны две книги: "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича и Анны Богдановой и "Мир академика Королева: мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко и Полины Шевчук. А финалистами стали работы "Два "Котобоя", или Школа юных моряков" Андрея Усачева и "Сны Бонго" Анастасии Строкиной.

Также была учреждена номинация "Человек книги" - ее получила директор Российской книжной палаты Елена Ногина. Победители в первых трех номинациях были определены на рейтинговой основе, путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от экспертов. Всего в программе за 2024-2025 годы приняли участие 65 представителей книжного мира России. Они порекомендовали более 500 книг 63 российских издательств, из них более 400 изданий - книги современных авторов.

