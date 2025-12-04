В Музее космонавтики представили крупнейшее издание по истории покорения космоса

На 400 страницах издания расположены более 1 тыс. уникальных фотографий, документов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Презентация новой книги "Космос. Мечта человечества" в рамках проекта "Библиотека Союзного государства", в которой история покорения космоса показана через судьбы ученых, конструкторов и космонавтов, состоялась в Музее космонавтики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Музей космонавтики является воплощением в жизнь той самой мечты, а его экспозиция - это путь, который прошли наши народы, чтобы сделать шаги к звездам. Мы гордимся тем, что в этом пути было много общего, много достижений, рожденных в рамках сотрудничества и единения. Союзное государство, объединяющее силы России и Беларуси, всегда уделяло особенное внимание развитию космической сферы, потому что это стимул для развития наших стран и народов, для укрепления нашего суверенитета и безопасности, для воспитания нового поколения исследователей и мечтателей. Эта книга - подтверждение того, что мечта о космосе не угасает, а продолжает вдохновлять на новые подвиги", - цитирует пресс-служба госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Сергея Глазьева.

На 400 страницах издания - более 1 тыс. уникальных фотографий, документов, многие из которых опубликованы впервые.

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила, что книга и музей преследуют общие цели. "Обычно музей рассказывает о прошлом, но наш музей - исключение, наша история происходит сегодня. Мы ставим своей задачей мотивировать посетителя к знаниям и первенству в своем деле, как стал первым Юрий Гагарин, мечтать о великом, как это делали первооткрыватели космического пространства. Именно поэтому в плане модернизации музея мы приняли решение отразить в постоянной экспозиции проект Российской орбитальной станции, чтобы наши посетители видели точку, к которой мы идем сегодня в отрасли", - сказала она.

Встреча в музее открыла серию презентаций социально значимого издания с целью популяризации космической науки. Почетными гостями вечера стали герои книги: российские и белорусские космонавты и конструкторы, ученые, руководители авиакосмический отрасли, в том числе заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев, академики РАН, НАН Белоруссии, ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

Презентация предыдущей книги в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" прошла 22 июня в Брестской крепости. Книга называется "Дороги к маю" и является осмыслением исторических событий Великой Отечественной войны. В рамках проекта с 2022 года выпущена серия книг, посвященных ярким страницам истории России и Белоруссии, в частности "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года", "Срока давности не имеют. Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" и другие.