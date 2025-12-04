В цирковом фестивале "На языке мира!" примут участие 120 артистов

Мероприятие будет длиться три дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. V Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства "На языке мира!" стартует в Тульском цирке 5 декабря. В нем примут участие 120 артистов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Мексики, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгосцирка.

"Уже 5 декабря 120 юных дарований из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и экзотической Мексики превратят манеж Тульского цирка в место, где сбываются мечты. Зрителей ждет фееричное шоу, полное неожиданных поворотов, головокружительных трюков и ярких эмоций", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет длиться три дня. Режиссерами события выступили заслуженные артисты России - художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе и главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова. В пресс-службе отметили, что в жюри войдут организаторы фестиваля и эксперты цирковой индустрии. Конкурсантами же выступили цирковые артисты от 9 до 18 лет.

Конкурсный смотр организован компанией "Росгосцирк" и благотворительным фондом "Планета людей" при поддержке Минкультуры России и проходит в Туле уже в третий раз. В 2025 году в нем примут участие артисты детского театра-студии "Непоседы" и студенты циркового училища Румянцева-Карандаша.