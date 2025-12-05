У Надежды Бабкиной истек срок действия всех ее товарных знаков

Это произошло 19 сентября 2025 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Срок действия всех товарных знаков народной артистки России, художественного руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной истек. Это следует из данных Роспатента.

По данным базы ведомства, срок действия на товарные знаки истек 19 сентября 2025 года. Среди них были знаки с подписью артистки, инициалами с подписью, а также ее именем и фамилией.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 18 сентября 2015 года и зарегистрированы 10 ноября 2016 года по шести классам (№ 14, № 18, № 24, № 25, № 35, № 42) международной классификации товаров и услуг - ювелирные изделия и бижутерия, одежда и аксессуары, реклама, а также дизайн.