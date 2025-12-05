AP: в Детройте появился памятник Робокопу

Статую высотой 3,3 м сделали из бронзы

Редакция сайта ТАСС

Бронзовая статуя Робокопа, США © AP Photo/ Mike Householder

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Бронзовая статуя Робокопа высотой 3,3 м появилась 3 декабря в Детройте (штат Мичиган). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, идея установить памятник появилась 15 лет назад. Некоторые жители Детройта поддержали ее, организовав кампанию по сбору средств в 2012 году. Удалось выручить более $67 тыс. для установки статуи.

Фильм "Робокоп" вышел в кинотеатрах в 1987 году. В фильме Детройт будущего показан как город, охваченный преступностью. Американский актер Питер Уэллер исполнил роль полицейского, которого врачи-экспериментаторы превратили в почти непобедимого киборга.