Анимационная антология "Блокадные судьбы" выйдет в прокат 22 января

Премьера приурочена ко Дню воинской славы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Анимационная антология "Блокадные судьбы" выйдет в широкий российский прокат 22 января. Премьера приурочена ко Дню воинской славы, который отмечается в России 27 января, сообщили ТАСС в кинокомпании "Вольга".

"22 января 2026 года кинопрокатная компания "Вольга" выпустит на больших экранах анимационную антологию "Блокадные судьбы". Фильмы киноантологии "Блокадные судьбы" выполнены в разных техниках современной мультипликации, все сценарии основаны на реальных событиях. Главными героями многих историй стали дети и подростки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в антологию вошли восемь анимационных новелл, созданных российскими режиссерами и художниками.

В проект вошли "Тревожная ночь" (реж. Константин Бирюков), "Десятая линия" (реж. Михаил Сафронов), "Кума" (реж. Владимир Васильев), "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" (реж. Инга Евтеева), "Чужой хлеб" (реж. Андрей Бахурин), "Ленинградская молитва" (реж. Михаил Сафронов), "Сон о мирной елке" (реж. Анна Агринская) и "Шпиль" (реж. Мария Дубровина).

Зрители смогут увидеть эпизоды жизни города глазами его жителей, узнать ключевые исторические факты и пройти вместе с героями путь от трагических испытаний к надежде и ожиданию победы. Финал антологии погружает в атмосферу новогоднего праздника, символизирующую торжество жизни над холодом, голодом и смертью.

Фрагменты дневников блокадных ленинградцев прозвучат в исполнении Елизаветы Боярской и Михаила Пореченкова. Продюсерами проекта выступили Лариса Гучковская и Анастасия Кравцова.