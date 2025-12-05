В Музее Победы открылась выставка "Москва за нами!"

В выставку вошло более 40 живописных работ из фондовой коллекции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Художественная выставка "Москва за нами!", приуроченная к 84-й годовщине начала советского контрнаступления в Битве за Москву, открылась в Музее Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск на широком участке советско-германского фронта - от Калинина (ныне Тверь) до Ельца, в результате которого враг был отброшен на 100-250 километров от Москвы", - отметили в музее.

В выставку вошло более 40 живописных работ из фондовой коллекции Музея Победы и частных собраний. Эти работы отражают события Московской битвы и ход контрнаступления. Картины запечатлели изменения в жизни Москвы 1941 года: как на улицах появились баррикады и противотанковые "ежи", а в воздух взлетели заградительные аэростаты. "И все это было сделано руками людей, которые самоотверженно, преодолевая ветер и снег, таскали тяжелые мешки с песком и устанавливали заграждения, чтобы столица не попала в руки врагу. Также самоотверженно и мужественно сражались бойцы и офицеры Красной армии, а медсестры, невзирая на свист пуль и грохот взрывов, забывая о собственной безопасности, выносили раненых воинов с поля боя на своих хрупких плечах, порой прикрывая солдат своими телами от смертоносного огня", - сказал представитель Музея Победы. Образ медсестер передан в работах Павла Блока и Федора Савостьянова, тема фронта и жестоких боев звучит на монументальном полотне Виктора Сафронова "Клятва. Когда горела Отчизна". "Перед нами - синтез реалистической традиции и индивидуально переосмысленных приемов импрессионизма. Контрастная работа с цветом делает фигуры изображенных солдат живыми и пластичными", - подчеркнули там.

Судьбы художников, чьи работы представлены на выставке, также были тесно переплетены с Великой Отечественной войной и боями за Москву. В первые дни войны, чтобы быстрее отправиться добровольцем на фронт, девятнадцатилетний художник Андрео Энглянди изменил имя. Как Алексей Гландин он был принят в ряды Красной армии. Художнику пришлось пережить все тяготы войны: он был на передовой стрелком и пулеметчиком, бронебойщиком и командиром отделения. При этом на фронте он продолжал писать картины. На выставке представлен его натюрморт "Неприкосновенный запас".

В результате советского контрнаступления немцы были отброшены от столицы. И как символ их поражения на полотне Виктора Макеева "Подмосковный мотив" изображена германская техника - "когда-то грозная, а теперь покореженная и брошенная оккупантами, торчащая из-под снега, словно из-под белого савана". Память о Битве за Москву живет и в трудах современных художников - Максима Фаюстова, Дмитрия Шмарина, Анны Боганис, работы которых также представлены на выставке.