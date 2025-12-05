В Петербурге открылся фестиваль новых форм кино "Культура 360"

Бесплатные показы будут проходить в Доме кино и планетарии "Лахта центра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 50 фильмов, созданных с применением передовых технологий, покажут на фестивале "Культура 360", который стартовал в Санкт-Петербурге 5 декабря. Бесплатные показы будут проходить в Доме кино и планетарии "Лахта центра" по 7 декабря, сообщили организаторы.

"Это уже второй фестиваль, который мы будем проводить в Санкт-Петербурге. Первый фестиваль проходил три года назад и был посвящен только фильмам в формате виртуальной реальности. В этот раз мы решили расширить программу и показать гостям не только виртуальные фильмы, но и самый широкий спектр самых передовых форм кинематографа - то, как можно рассказывать истории по-новому, [выйдя] за рамки плоского экрана", - рассказал программный директор фестиваля, кинорежиссер Максим Никонов на пресс-конференции в ТАСС в преддверии старта фестиваля.

Программа построена вокруг пяти направлений: купольное кино; VR-кино; генеративное нейросетевое искусство; интерактивное кино, где сюжет развивается в зависимости от выбора зрителя; а также screenlife, где действие разворачивается на экранах цифровых устройств.

Зрителям представят фильм-путешествие сквозь эпохи "Тайны ледяной планеты", первое в России игровое купольное кино "Покрышкин. Формула победы" (2025), виртуальные экспедиции по уникальным местам в России, ИИ-фильмы - призеры фестивалей, интерактивный детективный триллер "Она сердится" и многие другие.

"Это действительно тот взгляд в завтрашний день, который уже сегодня можно испытать на [себе] и составить свое собственное видение того, каким будет кино завтра. Думаю, в этом и есть основная функция нашего фестиваля. Он действительно раскрывает новые формы развития кино, но мы еще не знаем, какая из них станет для нас в будущем классикой", - отметил на пресс-конференции продюсер Антон Смирнов.

VR-фильм о Достоевском, конкурс и деловая программа

Ярким событием фестиваля станет внеконкурсный премьерный показ первого в России VR-фильма "Достоевский 360", который состоится вечером 6 декабря в Доме кино. "Мы представим на фестивале первую часть этого фильма, которая будет длиться примерно 25 минут. <…> Это первый по-настоящему полнометражный игровой фильм, созданный в формате виртуальной реальности, в России - точно", - рассказал Никонов, выступивший режиссером картины. По его словам, это эмоциональная биографическая драма, в которой нашли отражение самые драматичные моменты жизни писателя. Формат фильма дает возможность "почувствовать себя в его кабинете, пообщаться с теми персонажами, людьми, с которыми он взаимодействовал". "Это настоящее погружение в эпоху. Ты в буквальном смысле оказываешься внутри", - пояснил он.

Работы конкурсной программы по пяти направлениям будет оценивать экспертное жюри, в состав которого вошли признанные профессионалы киноиндустрии и новых медиа: режиссер Егор Чичканов, продюсер визуальных эффектов Дмитрий Такояков, режиссер и сценарист Илья Северов, продюсер Владислав Северцев, киновед и кинокритик Анастасия Сенченко, а также медиапродюсер Павел Перегудов. В каждой из номинаций назовут лучший фильм, а обладателя Гран-при фестиваля выберут из всех работ конкурса.

6 и 7 декабря фестиваль представит профессиональную программу, посвященную актуальным вызовам и тенденциям в индустрии новых медиа. Эксперты обсудят трансформацию киноязыка, интеграцию ИИ в кинопроизводственный цикл и другие вопросы. Участников также ждут специализированные мастер-классы. Кульминацией станет публичная дискуссия о проекте "Достоевский 360" с участием создателей, критиков и ученых.