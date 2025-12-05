Статья

Внучка Александра II, супермодель, любовь Сент-Экзюпери и Ремарка: история Натали Палей

Жизнь Натали Палей могла бы стать сценарием для драмы, где на фоне революции и войн раскрывается история удивительной женщины

Редакция сайта ТАСС

Натали Палей © Horst P. Horst/ Conde Nast via Getty Images

На ее век выпали обе мировые войны, революция, расцвет моды, кино и авангардного искусства. Натали Палей была великой княжной, которая почти всю жизнь провела в изгнании — сначала из-за неравного брака родителей, затем из-за революции. Потеряв почти всю семью и покинув Россию, она оказалась в Париже и стала одной из первых в мире супермоделей — ее фото украшали обложки Vogue, ее снимали лучшие фотографы, в нее влюблялись гении эпохи, а Ремарк сделал ее одной из героинь своего романа. 5 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Натали Палей — вспоминаем ее историю.

Непростая семья

Наталья Павловна Палей родилась в семье, члены которой могли бы запросто стать героями еще одного фильма. Ее отец Павел Александрович был шестым сыном императора Александра II, великим князем, от которого Натали унаследовала титул. Он совершил недостойный по меркам дома Романовых поступок — завел роман с Ольгой Карнович, замужней женщиной из незнатной семьи. После того как она родила от него сына, ей пришлось развестись с мужем, и Павел Александрович сразу же женился на ней. Свадьба состоялась в Италии, Романовы изгнали пару из России, и семья обосновалась в Париже. В 1903 году у них родился второй ребенок — дочь Ирина, а в 1905-м на свет появилась Натали.

Разрешение вернуться на родину семья получила в 1908 году от Николая II (Наталья Палей приходилась ему двоюродной сестрой). Вместе с прощением Павел и Ольга получили дворец в Царском Селе, а в 1915-м — и российский титул князей Палей.

Впрочем, счастливой жизнь семьи была недолго. Великий князь Дмитрий Павлович, единокровный брат Натальи (сын Павла от первого брака), стал одним из убийц Григория Распутина в 1916 году. Его со скандалом арестовали, а затем по распоряжению Николая II направили в Персию. Родного брата Натальи, князя Владимира Палея, после Октябрьской революции 1917 года большевики сослали в Пермскую губернию, а затем казнили. Тяжелой была участь и ее отца Павла Александровича: заключение в Петропавловской крепости и расстрел в 1919-м.

Ольге Палей удалось спасти дочерей. Они с Натальей и Ириной бежали из России через Финляндию. В 1920 году семья снова оказалась в Париже — уже в качестве нищих эмигрантов, переживших невероятное потрясение. Натали позже вспоминала в интервью: "Я чувствовала себя другой. В 12 лет французские девочки еще читали "Робинзона Крузо" и смотрели фильмы с Дугласом Фэрбенксом. В 12 лет я приносила хлеб своему отцу в тюрьму. Как я могла быть похожа на них? Я всегда молчала, не любила играть. Но очень много читала. Я была перед лицом смерти, совсем близко. Мой отец, брат, двоюродные братья, дяди — расстреляны, кровь Романовых брызнула на мою юность. Это привило мне вкус к грустным вещам, к поэзии — ледяному и огненному преддверию смерти. Позже одноклассники поняли меня и уважали, как бы странно это ни казалось".

Восхождение парижской манекенщицы

У Ольги Палей не было денег и возможности дать дочерям хорошее образование. Новость о том, что Натали решила стать манекенщицей, она приняла без восторга, ведь профессия модели в те времена не считалась престижной. Впрочем, мода тогда набирала обороты — причастны к этому были и эмигранты: бежавшие из России аристократы открывали модные салоны. Например, Бетти Буззард, известная до эмиграции как баронесса Елизавета Гойнинген-Гюне (фрейлина императрицы Александры Федоровны) основала модный дом "Итбе", а князь Феликс Юсупов и его жена Ирина — "Ирфе". У них Натали и работала манекенщицей.

Пользуясь своими связями в светских кругах, Ольга Палей организовывала благотворительные вечера в помощь русским беженцам, куда приходили в том числе французские модельеры и дизайнеры. На одном из таких мероприятий 21-летнюю Наталью заметила сама Коко Шанель. Она восхитилась красотой русской княжны — высокой, стройной, грациозной. И познакомила ее с известным кутюрье Люсьеном Лелонгом. Ему принадлежал дом моды, над коллекциями которого работали Кристиан Диор и Пьер Бальмен — в то время еще молодые художники. Вскоре Натали Палей стала не только любимой моделью Лелонга, но и его женой.

В аристократических кругах брак считали мезальянсом — великая княжна вышла замуж за портного. Однако союз был выгодным и для Люсьена, и для Натали: он пользовался ее знакомствами со знатью, она стала одной из самых модных девушек своего времени. Фотографии Палей украшали обложки журнала Vogue, за право снимать ее боролись лучшие фотографы эпохи — Эдвард Стейхен, Сесил Битон, Хорст П. Хорст, Георгий Гойнинген-Гюне. Люсьен Лелонг создал в честь Натали парфюм Indiscret — аромат, который любила носить Марлен Дитрих.

Муза в кругу гениев

Брак Натали Палей и Люсьена Лелонга длился с 1927 по 1937 год, однако за это время манекенщица пережила несколько романов — при этом большинство из них были платоническими. Гении эпохи просто тянулись к ней: Натали была умна, прекрасно воспитана, красива, любила и понимала искусство.

Среди поклонников Палей были художники Павел Челищев и Сальвадор Дали, звезда балета Сергей Лифарь. Она дружила с режиссером Лукино Висконти и актрисой Марлен Дитрих. В начале 1930-х Натали сблизилась с Жаном Кокто. Поэт, режиссер, художник и просто гений авангарда даже предлагал ей выйти за него замуж и родить детей, но манекенщица ему отказала. В 1942-м Натали познакомилась с автором "Маленького принца" Антуаном де Сент-Экзюпери — до его смерти в 1944-м они поддерживали переписку. Роман значил для писателя многое. В одном из писем к Натали он признался ей в любви — по его словам, он сделал это лишь третий раз в жизни. "Она излучает свет молока и меда, а когда снимает платье — то это чудо, сравнимое разве что с рассветом", — писал Сент-Экзюпери о Палей.

Кино и новая жизнь в Америке

Заявив о себе как модель, Натали решила попробовать свои силы и в кино. В 1930-х она дебютировала и снялась в нескольких фильмах. В мюзикле "Человек из "Фоли-Бержер" (1935, реж. Марсель Ашар, Рой Дель Рут) Палей сыграла одну из главных ролей, хотя чаще ей давали второстепенные или эпизодические. Стать великой актрисой Натали не удалось, но кино подарило ей новые знакомства и даже друзей — на съемках картины "Сильвия Скарлетт" (1935) Палей познакомилась с актрисой Кэтрин Хепберн. Их дружба длилась всю жизнь.

В 1937 году Натали развелась с Люсьеном Лелонгом. И хотя им удалось сохранить хорошие отношения, кутюрье отметил развод выпуском парфюма под названием N: символично было и то, что это первая буква имени бывшей жены, и то, что по-французски название le N созвучно слову "ненависть".

Палей уехала из Франции в США и вышла замуж за бродвейского продюсера Джона Уилсона. Супруги жили на Манхэттене, вместе путешествовали по миру: Санкт-Мориц, Лондон, Венеция были их любимыми местами отдыха.

Роман с Ремарком

В Америке Натали продолжала работать моделью, была светской львицей, организовывала приемы и благотворительные мероприятия. На одном из вечеров в начале 1940-х она познакомилась с писателем Эрихом Марией Ремарком. Роман с автором "Трех товарищей" длился 10 лет: сопровождался ссорами, разрывами, возвращениями, но был источником вдохновения для Ремарка.

Это была необычная связь двух людей, которые прошли через войну, потери, изгнание. Ремарк видел в Натали воплощение утонченности и благородства, Натали же находила в нем понимание — писатель был немцем, жившим в изгнании, и знал цену потерянного отечества. Ремарк был настолько вдохновлен русской княжной, что списал с нее образ для одной из героинь своего романа "Тени в раю", опубликованного посмертно в 1971 году. По сюжету Наташа Петрова — манекенщица, которая пережила революцию и эмигрировала, потеряла все, но сохранила достоинство и грацию. Ремарк и Палей расстались в 1950 году.

Осень жизни

После смерти Джона Уилсона в 1961 году Натали осталась в США, но постепенно отошла от светской жизни. Она окружила себя домашними животными, редко выходила из квартиры. Развивавшийся диабет со временем привел к потере зрения. У Натальи началась депрессия, бороться с которой она безуспешно пыталась с помощью алкоголя.

Несмотря на многочисленные романы, детей у Палей не было. Последние годы жизни Натали провела в одиночестве. Ее единственным утешением были письма от старых друзей и воспоминания. В 1981 году в возрасте 76 лет великая княжна сломала шейку бедра и оказалась в больнице имени Рузвельта в Нью-Йорке, где и скончалась.

Дарья Шаталова