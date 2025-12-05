Роскосмос в День добровольца показал фильм "Поехали" о волонтерах СВО

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в видеообращении к зрителям фильма отметил, что волонтерское движение объединило десятки тысяч людей, которые сейчас поддерживают участников спецоперации и их близких

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьера фильма "Поехали" о волонтерах, поддерживающих российских бойцов на передовой, прошла в Национальном космическом центре им. В. В. Терешковой в День волонтера, передает корреспондент ТАСС.

Документальный фильм снят госкорпорацией "Роскосмос" и рассказывает о российских волонтерах СВО, которые возят гуманитарную помощь, шьют одежду и плетут маскировочные сети, собирают медицинские изделия и препараты и даже самостоятельно создают системы радиоэлектронной борьбы.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в видеообращении к зрителям фильма отметил, что волонтерское движение объединило десятки тысяч людей, которые сейчас поддерживают участников спецоперации и их близких. "О ежедневном подвиге наших волонтеров, их вкладе в общую победу снят фильм "Поехали", который мы сегодня представляем. Это продолжение нашей предыдущей работы "С огнем в сердце", которая нашла отклик у миллионов зрителей. Наш фильм - это возможность сказать спасибо всем вам, тем, кто проявляет свои лучшие качества даже в самых сложных ситуациях", - подчеркнул глава госкорпорации.

Режиссер фильма Лариса Смирнова рассказала, как в период съемок встречала ситуации, когда раненых военнослужащих привозили на медицинский пункт - их необходимо было отогреть. Доставая носки, связанные бабушками, в них находили конфеты. Сладости женщины-волонтеры вкладывали для российских бойцов - ее и протянули раненному. "Он потом говорил, что духом воспрянул. И многие из них говорят: "Мы должны чувствовать, что мы не одни, что за нами стоят те, за которых мы здесь терпим ранения, невзгоды, голод и все остальное, - поделилась Смирнова.

Она подчеркнула, что создавая фильм, хотела, чтобы у зрителей "появилось чувство Родины". "Что мы не оторваны от этой земли, мы живем на этой земле. Это наше отечество и оно очень большое, его надо защитить. А чтобы его защитить - необходимо это чувствовать", - подчеркнула она.

Предшествующая картина Роскосмоса "С огнем в сердце" была посвящена военнослужащим-добровольцам, отправившимся в зону проведения СВО. Она собрала более 2 млн просмотров на различных платформах.