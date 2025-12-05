ON Медиа и Центр исторической памяти запустят производство просветительских проектов

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор холдинга Софья Митрофанова и руководитель Национального центра исторической памяти, член Общественной палаты Елена Малышева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Холдинг ON Медиа (ранее МТС Медиа) и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ договорились о совместном производстве просветительских медиапроектов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг ON Медиа и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ договорились о совместном производстве просветительских медиапроектов", - говорится в сообщении.

Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор холдинга Софья Митрофанова и руководитель Национального центра исторической памяти, член Общественной палаты Елена Малышева на Международном форуме гражданского участия #Мы вместе - 2025.

Отмечается, что соглашение направлено на реализацию совместных общественно значимых проектов для сохранения исторической памяти и культуры России. Ключевым направлением станет создание медиапродуктов на историческую тематику.

"Подписание соглашения является логичным развитием уже существующего взаимодействия с холдингом ON Медиа. Наша цель - совместное производство и распространение просветительского контента, который бережно хранит нашу историю и, в то же время, делает ее доступной и интересной для максимально широкой аудитории", - сказала Малышева, чьи слова приводятся в сообщении.

Стороны намерены вывести работу по сохранению исторического наследия на новый уровень, сделав его доступным для широкой аудитории. В 2026 году холдинг планирует выпустить три новых совместных проекта. Один из них будет посвящен Великой Отечественной войне. Ранее ON Медиа и центр уже работали над историческим видеоподкастом "Война на Востоке" к 80-летию победы над милитаристской Японией.

"Сохранение исторической памяти является одной из ключевых ценностей нашего народа, что отражено и в спросе на контент. <...> Однако создание исторического контента предполагает высокую долю ответственности, поэтому для нас важно работать вместе с историческим сообществом, чтобы бережно хранить сакральную память и в то же время упаковывать ее в современные, живые форматы", - отметила Митрофанова.

О форуме

Форум #Мы вместе - 2025 проходил со 2 по 5 декабря в московском Национальном центре "Россия". На нем подвели итоги Года защитника Отечества и обсудили роль гражданского общества в сохранении памяти о подвигах предков, поддержке участников СВО и их семей, а также в укреплении гражданского единства.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума "Мы вместе".