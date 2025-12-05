Выставка Никаса Сафронова открывается в Индии при поддержке "Роснефти"

Экспозиция под названием Dream Vision объединяет классическую живопись с современными мультимедийными технологиями

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В столице Индии, городе Нью-Дели, открывается иммерсивная выставка народного художника РФ Никаса Сафронова, организованная при поддержке "Роснефть", сообщили в компании.

Как отмечается в сообщении, на выставке представлено 100 лучших работ художника, включая серию картин, созданных специально для индийской публики. На новых полотнах Сафронова архитектурные виды Москвы и Санкт Петербурга совмещены с изображениями Тадж-Махала и другими знаковыми местами Индии. Все произведения размещены в восьми залах на двух этажах Академии искусств, а общая площадь выставки составляет около 1 300 кв. м.

Экспозиция под названием Dream Vision объединяет классическую живопись с современными мультимедийными технологиями. Для посещения она будет доступна в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в период c 7 до 21 декабря.

На входе гостей встречают декоративные скульптуры слонов, расписанных вручную в русских народных техниках. Вход в залы пролегает через мультимедийный коридор, где каждого зрителя сопровождает собственный шлейф цвета, вливающийся в общий цветовой поток. Кроме того, посетители увидят более 400 м LED-экранов с эффектом дополненной реальности, использованием искусственного интеллекта и иммерсивным взаимодействием со зрителем на всем протяжении маршрута выставки.

В выставочное пространство интегрированы декоративные решения с использованием робототехники и аниматроники. Для гостей оживают огромные цветы, отражающиеся в зеркалах пола, создаются аватары из прошлого и будущего, а на экране гигантский слон шагает из лета в зиму - из теплого вечера в Варанаси к заснеженным стенам московского Кремля. Кроме того, в каждом зале предусмотрено индивидуальное звуковое и ароматическое оформления.

Свое название - Dream Vision - выставка получила благодаря одноименному фирменному стилю Никаса Сафронова - ряд представленных в Индии картин выполнены именно в нем. Эта уникальная запатентованная техника позволяет художнику создавать многослойные живописные полотна, стирающие границы между реальностью и художественным вымыслом.

В период с 25 декабря 2025 по 15 января 2026 года выставка работ Никаса Сафронова также пройдет в индийском городе Мумбаи, добавили в компании.

О поддержке "Роснефти"

"Роснефть" поддерживает значимые культурные проекты в России и за рубежом и принимает активное участие в развитии культурных связей между Россией и Индией. Летом этого года при поддержке "Роснефти" на Манежной площади в Москве прошел Фестиваль Индии. На фестивале были представлены товары индийских народных промыслов и национальные угощения, для гостей мероприятия выступили известные индийские творческие коллективы с танцевальными и музыкальными номерами. В октябре 2024 года в индийском городе Ахмадабад штата Гуджарат при поддержке "Роснефти" с большим успехом прошла масштабная премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "История любви Шахерезады" с участием звезд мирового фигурного катания.