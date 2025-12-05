В Белоруссии пройдут показы фильмов-участников "Бриллиантовой бабочки"

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Серия бесплатных кинопоказов фильмов-участников Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в Минске с 9 по 11 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского фонда культуры.

"С 9 по 11 декабря в Минске Российский фонд культуры (РФК) при поддержке "Роскино" и Министерства культуры Российской Федерации представит специальную программу бесплатных кинопоказов фильмов - участников Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". В рамках программы состоится круглый стол "Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии" и открытые кинопоказы фильмов - участников кинопремии", - сообщили в пресс-службе.

На круглом столе "Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии" спикеры обсудят, как киноиндустрия выстраивает диалог между братскими народами и каким образом фестивальные площадки могут стать катализатором реальных совместных кинопроизводств. Участники обменяются опытом, проанализируют успешные кейсы и наметят перспективы дальнейшего сотрудничества.

Бесплатные кинопоказы стартуют 9 декабря в кинотеатре "Москва". В программу вошли фильмы "Черный замок" (реж. Кирилл Кузин), "Махтумкули" (Музаффархан Эркинов), "Двое в одной жизни, не считая собаки"(реж. Андрей Зайцев), "Потанцуйте с мамой!" (реж. Дастан Мадалбеков) и "Лесной царь" (реж. Горан Радованович).