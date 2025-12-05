Спин-офф сериала "Острые козырьки" выйдет в марте 2026 года

Его начнут показывать в кинотеатрах с 6 марта, а с 20-го он будет доступен на Netflix

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Полнометражный фильм, который станет спин-оффом британского сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013-2022), выйдет в марте 2026 года. Об этом сообщил американский стриминговый сервис Netflix.

"Фильм "Острые козырьки. Бессмертный человек" начнут показывать в ряде кинотеатров 6 марта 2026 года. Он будет доступен на платформе Netflix с 20 марта 2026 года", - говорится на сайте стримингового сервиса.

Отмечается, что ирландский актер Киллиан Мерфи вернется к роли Томми Шелби, которого он сыграл в шести сезонах сериала.

Первый сезон "Острых козырьков" вышел на Би-би-си в 2013 году и удостоился многочисленных британских и международных наград за режиссуру, операторскую работу, игру актеров, музыку и костюмы. Действие сериала разворачивается в промышленном Бирмингеме и Лондоне после окончания Первой мировой войны. Его герои - участники банды "Острые козырьки", которой руководят члены семьи Шелби, борющиеся за влияние с другими криминальными кланами и оказывающиеся в центре британских политических интриг.

В прошлом году стало известно, что творческая команда "Острых козырьков" работает над созданием полнометражного фильма, который расскажет о происходившем с Томми Шелби во время Второй мировой войны. Режиссером картины "Бессмертный человек" (The Immortal Man) стал Том Харпер, который, помимо "Острых козырьков", известен по сериалу "Война и мир" (War & Peace, 2016). Вместе с Мерфи в фильме сыграют Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Стивен Грэм.