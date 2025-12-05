Билеты на январские показы "Щелкунчика" поступят в продажу 8 декабря

Приобрести их можно будет только на официальном сайте Большого театра

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продажа билетов на январские показы балета Петра Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича начнется 8 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале Государственного Академического Большого театра России (ГАБТ). Купить билеты можно только на официальном сайте Театра в рамках специальной программы, которая была введена в связи с повышенным спросом на спектакль.

"8-10 декабря на bolshoi.ru откроется продажа билетов на представления балета "Щелкунчик", которые пройдут 3-11 января на Исторической сцене. Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному графику, 8, 9 и 10 декабря билеты будут появляться в продаже каждый час с 10:00 до 14:00. Показы балета пройдут на Исторической сцене ГАБТ с 3 по 11 января. Ознакомиться в подробным графиком продажи билетов можно на официальном сайте учреждения. В театре уточнили, что даты продаж билетов по программам "Молодежный (14-22)", "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" будут объявлены дополнительно.

Как отмечается, для оформления электронных билетов зрителям потребуется заранее создать личный кабинет на сайте bolshoi.ru. В билете будут указаны имя, отчество, фамилия и данные документа, удостоверяющего личность. На входе в театр необходимо предъявить оригинал документа вместе с билетом.

Один покупатель может приобрести билет для себя, а также оформить до трех билетов для других посетителей. В театре призвали зрителей внимательно изучить условия специальной программы продажи билетов, ознакомиться с которой можно на официальном сайте ГАБТ.

О балете

В 2024 году билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре были раскуплены за две минуты после открытия продаж. Из-за такого большого ажиотажа, который сопровождается риском наткнуться на мошенников, культурное учреждение в этот раз решило продавать билеты только на своем официальном сайте.