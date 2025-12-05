Световое шоу к Дню Эрмитажа на Дворцовой площади смогут посетить все желающие

Представление будет посвящено композитору Петру Чайковскому

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет 6 и 7 декабря на Дворцовой площади световое шоу, которое смогут посетить все желающие. Как сообщила пресс-служба музея, традиционное шоу в рамках эрмитажных дней в этот раз посвящено композитору Петру Чайковскому.

"На Дворцовой площади пройдут показы грандиозного мультимедийного светового шоу, посвященного 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Передовые визуальные технологии преобразят фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Ежегодное мультимедийное шоу на Дворцовой площади является подарком жителям и гостям Санкт-Петербурга к Дням Эрмитажа и проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга", - сообщила пресс-служба.

Представление будет начинаться 6 декабря в 20:00 часов, а 7 декабря в 19:00 часов, и длиться до 23:00. Показ повторяющегося светового шоу будут предварять работы финалистов IV Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна света". Видеоработы объединят традиции и современные технологии и познакомят публику с уникальной географией страны - ее героями, символами и легендами.

Дни Эрмитажа, приуроченные к празднику святой Екатерины и посвященные основательнице музея Екатерине Великой, в 2025 году проходят с 1 по 12 декабря. В это время открываются новые выставки и постоянные экспозиции, проходят торжественные церемонии и премии, концерты и детские конкурсы.

В День святой Екатерины 7 декабря Эрмитаж дает возможность бесплатно посетить все экспозиционные комплексы. Праздничную программу для посетителей в этот день украсит общедоступный концерт Адмиралтейского оркестра в Георгиевском зале, которым отметят 30-летие со дня первого концерта оркестра в Эрмитаже.