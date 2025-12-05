В Санкт-Петербурге откроется фестиваль негосударственных театров

"Рождественский парад" стартует в Доме актера и пройдет на разных площадках города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Классика и современная литература разнообразно представлены на афише XXXII фестиваля негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад", который откроется в Доме актера и пройдет на разных площадках Петербурга. Театр-студия "Закулисье" покажет в первый вечер спектакль "Три товарища", где история дружбы и любви героев романа Эриха Марии Ремарка перенесена в Петербург 1990-х.

"Уже 12 лет я работаю в жюри этого фестиваля и всякий раз замечаю, что мы со зрителем совпадаем по восприятию увиденного. И это самое главное. Без зрителей наш фестиваль не имел бы никакого смысла. Я вспоминаю спектакли разных лет, где было много очень хороших работ, и понимаю, что все они были нужны зрителю. Эти спектакли делают по-настоящему самоотверженные люди. Это не какой-то "бюджетище". Но они это делают, и у них получаются такие штуки, о которых потом вспоминаешь год", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС председатель жюри актер БДТ имени Георгия Товстоногова заслуженный артист России Михаил Морозов.

Самый дальний участник фестиваля - новичок этого праздника Молодежный славянский театр Кыргызско-Российского славянского университета (Бишкек, Киргизия). Артисты приедут со спектаклем "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева. Касаясь важности этой поездки, художественный руководитель труппы Галина Кетова сказала: "Мы рады почувствовать себя частью большого мира, многому научиться, многим поделиться. Благодаря таким живым контактам налаживается связь, которая нас всех объединяет".

Один из постоянных участников "Рождественского парада" Театр для детей и молодежи "Малый" из Великого Новгорода покажет спектакль Надежды Алексеевой по книге немецкой писательницы Юдит Шалански "Шея жирафа" о трех днях из жизни учительницы биологии в провинциальной немецкой школе. Как отметила заместитель директора труппы Татьяна Боброва, для артистов очень ценно, что "на фестивале сложилась такая <…> команда, которая старается быть профессиональной и максимально деликатной в обсуждении того, что она увидела".

Как объявили организаторы, из 60 присланных заявок отобрали 20 работ.

Афиша "Рождественского парада - 25"

Программа фестиваля включает кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты. Многие из них созданы петербуржцами. Так, молодой театр "Курт" покажет спектакль "Иностранка" по одноименной повести Сергея Довлатова, а "Содружество негосударственных театров" представит премьеру по пьесе московского драматурга Ланы Гранецкой "Гудбай Китти". Театр "Кукольный формат" сыграет спектакль "Леля и Минька" по рассказам Михаила Зощенко.

Независимый проект хореографа Марии Большаковой покажет спектакль "Сказка о дожде", объединяющий пластический и поэтический театр. В основе спектакля одноименное произведение Беллы Ахмадулиной. В спектакле занята актриса Театра имени Веры Комиссаржевской заслуженная артистка России Евгения Игумнова. Еще один новый коллектив - Театр "Цурканиум", созданный год назад выпускниками курса режиссера Юрия Цуркану, заявлен спектаклем "Песня. Точка. Коромысло" по повести Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня".

Рязанский театр "Переход" имени Евгения Кириллова дебютирует на "Рождественском параде" спектаклем "Москва-мир-город@точкару", созданным по пьесе драматурга Кати Рубиной. Современный взгляд на вечный миф о Медее представит режиссер Мария Александрова в работе по пьесе Людмилы Разумовской. Спектакль "Медея" - совместный проект Кузбасского центра искусств, театра "Литера" и филиала РГИСИ в Кемерово. Новосибирский театр-студия "ТОЛК" привезет в Петербург детективную историю "Лоси, или Кто убил Длинного".

Творческий дуэт актрисы Марии Беккер и режиссера Михаила Егорова покажет спектакль "Кайдан. Легенды древней Японии", в котором действие будет сопровождать живой звук старинной японской цитры кото. Еще один моноспектакль в программе фестиваля представит гатчинский театр-студия "За углом". Режиссер Юрий Калугин и актриса Оксана Иванова обратились к пьесе Дарио Фо "Я жду тебя, любимый".

"Рождественский парад" продлится до 17 декабря и завершится награждением лауреатов. Традиционно в эти же дни состоится мастер-класс для участников и пройдут обсуждения просмотренных спектаклей.

Фестиваль проводит Санкт-Петербургское региональное отделение Союза театральных деятелей России при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.