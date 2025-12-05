"Город неравнодушных" и День хоккея: чем удивят столичные площадки на выходных

В кинопарке "Москино" пройдут тематические киновыходные "В гостях у Мороза", а на благотворительной ярмарке на Болотной площади представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными НКО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", открытие домика Деда Мороза в кинопарке "Москино", а также День хоккея на катках ждут жителей и гостей столицы в выходные 6 и 7 декабря.

"Зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 6 и 7 декабря на Болотной площади. Здесь разместится ярмарка с товарами некоммерческих организаций (НКО), посетителей ждут творческие мастер-классы, ледовые шоу, интерактивы и многое другое", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

На благотворительной ярмарке представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций города. Все собранные средства направляются в благотворительные организации.

Помимо торговых рядов и "Звездного маркета", где выставлены предметы гардероба знаменитостей, для гостей организуют творческие студии, площадки с уличными развлечениями, фотозоны. Горожане распишут елочные игрушки, смастерят новогодние свечи, открытки, броши, ароматические саше и лежанки для бездомных животных из приютов. Также пройдут представления на льду и фотосессии со сказочными героями.

День хоккея

6 декабря на катке ВДНХ и на катке в парке "Останкино" отметят Всероссийский день хоккея. В пресс-службе выставочного центра уточнили, что в программе - хоккейные баталии с чемпионами мира, мастер-классы и конкурсы, фиджитал-турнир с участием известных хоккейных блогеров, автограф- и фотосессии с легендами хоккея. Так, в 12:30 в павильоне №3 у ледовой арены состоится хоккейный фиджитал-турнир "Хет-трик эмоций" между командами блогеров при участии посетителей ВДНХ и известных хоккеистов. Это будет битва в киберспортивном пространстве на большом медиаэкране.

Гостями праздника станут знаменитости российского хоккея, среди них чемпион мира по хоккею, многократный призер мировых первенств Алексей Емелин, чемпион мира и призер мировых первенств среди юниоров Никита Филатов.

Кинопарк "Москино"

В кинопарке "Москино" пройдут тематические киновыходные "В гостях у Мороза". В субботу здесь открывается "Дом Деда Мороза", а также начинает работу площадка проекта "Зима в Москве". Оба дня гостей ждут сказочные представления "Фабрика Деда Мороза", мастер-классы по изготовлению и декорированию подарочного конверта, рисованию раскадровок к сказке "Снежная королева" и созданию анимации в технике стоп-моушен. В кинотеатре "Москино кинопарк" покажут приключенческие фильмы "Письмо Деду Морозу", "Волчок" и "Иллюзия обмана - 3".

Кроме того, 6 декабря в 18:30 в саду "Эрмитаж" состоится церемония зажжения со сказочными героями новогодней ели. В этот же день в 19:00 елку зажгут и в зоне амфитеатра в парке у прудов "Радуга". А в парке "Красная Пресня" зимний сезон откроют 6 декабря в 17:00, мероприятие будет сопровождаться живой музыкой. На катке пройдут показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию, а в 18:00 начнется анимационная программа "Елочка, зажгись", также гостей ждет диджей-сет "Дискотека на льду".