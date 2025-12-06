В посольстве России в США состоялся предновогодний фортепианный концерт

Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев представил исполнителя и пожелал собравшимся удачного года

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Предновогодний концерт фортепианной музыки в исполнении пианиста-виртуоза и композитора Сергея Косенко состоялся 5 декабря в посольстве России в Вашингтоне.

Как убедился корреспондент ТАСС, мероприятие посетили многочисленные представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, соотечественники, американские эксперты, общественники и журналисты. С приветственным словом выступил посол России в США Александр Дарчиев, который представил исполнителя и пожелал всем собравшимся успешного 2026 года.

На концерте под названием "Новогодняя музыкальная шкатулка" в исполнении Косенко прозвучали, в частности, отрывки из сюиты "Музыка фейерверка" Георга Фридриха Генделя, вальс "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса, "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова, "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.

Косенко - российский пианист-виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 1993 году он переехал в США и регулярно выступает с Филармоническим оркестром Орландо и Джексонвиллским симфоническим оркестром на различных музыкальных площадках.